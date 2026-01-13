Россиянин помог пожилой соседке донести пакеты ради одной цели

Ярославец помог пожилой соседке донести покупки до квартиры, а затем обокрал ее

Житель Ярославля помог донести пожилой соседке пакеты с покупками, чтобы затем обокрасть ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась сама потерпевшая. Она заявила, что накануне сосед предложил ей помочь донести продукты до квартиры. Женщина согласилась, а уже в коридоре мужчина отвлек ее и обокрал. Пенсионерка лишилась кошелька с 20 тысячами рублей, мобильного телефона и самих покупок.

Злоумышленника быстро задержали. Он дал признательные показания.

