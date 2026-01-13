Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:22, 13 января 2026Силовые структуры

Россиянин помог пожилой соседке донести пакеты ради одной цели

Ярославец помог пожилой соседке донести покупки до квартиры, а затем обокрал ее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Житель Ярославля помог донести пожилой соседке пакеты с покупками, чтобы затем обокрасть ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась сама потерпевшая. Она заявила, что накануне сосед предложил ей помочь донести продукты до квартиры. Женщина согласилась, а уже в коридоре мужчина отвлек ее и обокрал. Пенсионерка лишилась кошелька с 20 тысячами рублей, мобильного телефона и самих покупок.

Злоумышленника быстро задержали. Он дал признательные показания.

Ранее сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка из Уссурийска, который насмерть забил мужчину во время застолья в новогоднюю ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok