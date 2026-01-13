Реклама

Силовые структуры
17:37, 13 января 2026Силовые структуры

Школьник насмерть забил россиянина в новогоднюю ночь

Школьник из Уссурийска насмерть забил мужчину во время новогоднего застолья
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка из Уссурийска, который насмерть забил мужчину во время застолья в новогоднюю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили прохожие утром 1 января. Вскоре личность его мучителя была установлена — им оказался школьник, который остался без присмотра родителей на новогодние праздники.

Оказалось, что в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года 42-летний мужчина и подросток выпивали. У них возник конфликт, в ходе которого школьник жестко избил собутыльника и выволок его на улицу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Юноша заключен под стражу.

Родителей мальчика также привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Москве конфликт за парковочное место закончился ножевым ранением прохожего.

