Борьба за парковку в Москве привела к госпитализации прохожего

В Москве женщина устроила конфликт из-за парковки, пострадал прохожий

В Москве конфликт за парковочное место закончился ножевым ранением прохожего. Об этом во вторник, 13 января, пишет «МК».

По данным издания, все произошло днем ранее на улице Малой Ботанической. Мужчина, страдающий онкологическим заболеванием, припарковал свое авто возле аптеки, чтобы забрать лекарства. В этот момент к нему подошел уроженец Армении — он с женой и детьми приехал в находящуюся рядом баню и захотел оставить свою машину на том же месте.

Получив отказ, супруга мужчины напала на онкобольного с ножом. Конфликт заметил случайный прохожий — он попытался помирить участников, но сам получил ранение в спину. Сейчас пострадавший находится в больнице, а другие причастные задержаны.

