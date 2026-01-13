Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что для активации скидок нужно ввести промокод SALAT при покупке билета. Выгода на «базовом» тарифе составит 10 процентов, а на «выгодном» и «максимуме» — 15 процентов. Скидки действуют до 23:59 (мск) 14 января 2026 года, а летать по купленным билетам можно с 13 января по 24 октября 2026-го.

Ранее сообщалось, что на зимних каникулах лидерами спроса у россиян стали государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Так, туроператор «Спектрум» назвал Египет, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ самыми популярными направлениями у российских туристов для отдыха зимой.