Названы самые популярные направления для отдыха на зимних каникулах у россиян

РСТ: Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока лидеры спроса у россиян зимой

На зимних каникулах лидерами спроса у россиян стали государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Так, туроператор «Спектрум» назвал Египет, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ самыми популярными направлениями у российских туристов для отдыха зимой. В «Слетать.ру» к этим странам добавили Турцию, Китай, Мальдивы и Кубу. При этом лидером по темпам продаж у всех туристических операторов стал Вьетнам.

«Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия — почти в три раза, Китай и Мальдивы — в два раза. Спрос на туры в Индонезию и Белоруссию остался на прошлогоднем уровне. Просел спрос на Шри-Ланку — на 10,5 процента», — добавила эксперт «Слетать.ру» Анжелика Михновец.

Ранее сообщалось, что туры на Новый год подорожали для россиян в полтора раза. Средний чек на такое путешествие составил 272 тысячи рублей.