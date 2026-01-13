Реклама

Экономика
14:18, 13 января 2026Экономика

Российская сеть фастфуда решила уволить сотни сотрудников

Shot: Rostic's уволит почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети
Вячеслав Агапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Rostic's уволит почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек российской сети фастфуда. Об этом решении сообщает Telegram-канал Shot.

По словам бывших сотрудников, рестораны закрыли 24 декабря, а о сокращении кадров им сообщили только вчера. При этом большинство не получали зарплату с сентября прошлого года. Руководство компании объясняет такую задержку проблемами с поступлением денег на расчетный счет. В то же время сами работники полагают, что компания планирует обанкротиться, и денег они не получат.

Ранее компания «Фаст фуд маркет» открыла 25 точек по франшизе от «Арт реста», который является одним из правообладателей бизнеса Rostic's в Россию. Позднее франшизу у компании забрали, а точки с ресторанами закрыли.

В ноябре 2025 года ушедшая из России сеть фастфуда KFC продлила права на бренд. Компания добилась продления прав на логотип KFC с полковником Сандерсом до октября 2036 года. Российский профильный орган одобрил заявку во вторник, 11 ноября.

Компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции и развитие в России в марте 2022 года. В апреле 2023 года ее активы выкупила российская компания «Смарт Сервис». Новый владелец получил мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

