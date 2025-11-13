Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 13 ноября 2025Экономика

Ушедшая из России сеть фастфуда продлила права на бренд

Роспатент: Ушедшая из России сеть фастфуда KFC продлила права на бренд
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Ушедшая из России сеть фастфуда KFC продлила права на бренд. Об этом со ссылкой на данные электронной базы Роспатента сообщает РИА Новости.

Компания добилась продления прав на логотип KFC с полковником Сандерсом до октября 2036 года. Российский профильный орган одобрил заявку во вторник, 11 ноября.

Компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции и развитие в России в марте 2022 года. В апреле 2023 года ее активы выкупила российская компания «Смарт Сервис». Новый владелец получил мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

В конце 2024 года компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизы сети ресторанов KFC в России, выкупила бизнес «Эй Кей Раша» — одного из самых крупных франчайзи ушедшей из страны KFC. Планировалось, что к весне 2025 года они перейдут под бренд Rostic's, после чего процесс ребрендинга будет почти завершен.

Как ранее отмечал Bloomberg, более 300 зарубежных брендов столкнулись с риском утраты прав на товарные знаки в России. По нормам Гражданского кодекса исключительные права на товарный знак в России действуют десять лет, но их охрану можно прекратить, если правообладатель не использует бренд три года подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    Венгрия отказалась поддерживать Украину

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Бьянка описала Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

    Снижение цен на борщевой набор назвали сигналом о замедлении инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости