Ушедшая из России сеть фастфуда продлила права на бренд

Ушедшая из России сеть фастфуда KFC продлила права на бренд. Об этом со ссылкой на данные электронной базы Роспатента сообщает РИА Новости.
Компания добилась продления прав на логотип KFC с полковником Сандерсом до октября 2036 года. Российский профильный орган одобрил заявку во вторник, 11 ноября.
Компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции и развитие в России в марте 2022 года. В апреле 2023 года ее активы выкупила российская компания «Смарт Сервис». Новый владелец получил мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.
В конце 2024 года компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизы сети ресторанов KFC в России, выкупила бизнес «Эй Кей Раша» — одного из самых крупных франчайзи ушедшей из страны KFC. Планировалось, что к весне 2025 года они перейдут под бренд Rostic's, после чего процесс ребрендинга будет почти завершен.
Как ранее отмечал Bloomberg, более 300 зарубежных брендов столкнулись с риском утраты прав на товарные знаки в России. По нормам Гражданского кодекса исключительные права на товарный знак в России действуют десять лет, но их охрану можно прекратить, если правообладатель не использует бренд три года подряд.