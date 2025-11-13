Bloomberg: Сотни зарубежных брендов могут утратить права на товарные знаки в РФ

Сотни зарубежных брендов столкнулись с риском утраты прав на товарные знаки в России. Об этом со ссылкой на судебные документысообщает Bloomberg.

С начала 2024 года с угрозой потери прав на товарные знаки столкнулись более 300 компаний, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon.

По нормам Гражданского кодекса, исключительные права на товарный знак в России действуют десять лет, но их охрану можно прекратить, если правообладатель не использует бренд три года подряд. Уже рассматривается иск московской сети магазинов оптики «Айкрафт» к Luxottica Group, правообладателю бренда Ray-Ban. А выкупивший активы Starbucks в России ресторатор Антон Пинский потребовал досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков компании, но проиграл в суде.

По данным Bloomberg, в 2024 году было зарегистрировано 15 534 заявки от иностранных компаний на продление срока действия регистрации товарных знаков. Большинство их них одобрили. При этом в сентябре автопроизводителю Renault отказали в регистрации бренда. Рост числа подобных решений вызывает беспокойство, но европейские власти могут «только надеяться на скорейшее окончание» конфликта, заявил Представитель Ассоциации по товарным знакам Европейского Сообщества (ECTA) Бартош Ферт.

В ноябре американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были поданы в Роспатент 23 апреля, а сами знаки регистрируются сроком на 10 лет. Также зарегистрировал товарный знак в России Ирландский производитель виски Jameson.

