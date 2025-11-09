Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:57, 9 ноября 2025Экономика

Легендарный производитель виски зарегистрировал товарный знак в России

Ирландский производитель виски Jameson зарегистрировал товарный знак в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ирландский производитель виски Jameson зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Легендарный бренд подал заявку на регистрацию названия виски и цветового оформления бутылки.

Кроме того, в ноябре американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были поданы в Роспатент 23 апреля, а сами знаки регистрируются сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители виски решили приостановить выпуск спиртных напитков.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноль генерации». На Украине полностью прекращена работа всех ТЭС после атаки ВС России

    Бывший американский чиновник назвал Украину преступным государством

    Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде

    Легендарный производитель виски зарегистрировал товарный знак в России

    В российском регионе отразили атаку БПЛА

    Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    На Украине арестовали командира погибших во время награждения бойцов ВСУ

    Число сбежавших из ВСУ бойцов в 2025 году подсчитали

    На Украине отменили Романовых

    Ряд стран ввели собственные ограничения для туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости