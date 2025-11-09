Легендарный производитель виски зарегистрировал товарный знак в России

Ирландский производитель виски Jameson зарегистрировал товарный знак в России

Ирландский производитель виски Jameson зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Легендарный бренд подал заявку на регистрацию названия виски и цветового оформления бутылки.

Кроме того, в ноябре американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Обе заявки были поданы в Роспатент 23 апреля, а сами знаки регистрируются сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители виски решили приостановить выпуск спиртных напитков.