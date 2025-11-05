В России зарегистрировали товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт»

ТАСС: Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт»

Американская The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Об этом, отмечая, что обе заявки были поданы в Роспатент 23 апреля, а сами знаки регистрируются сроком на 10 лет, сообщает ТАСС.

Производить под указанными брендами компания сможет фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные безалкогольные напитки, эссенции для приготовления напитков. Агентство отмечает, что знак «Кока-кола» также зарегистрирован для пива.

Летом 2022 года российское подразделение Coca-Cola, сменившее название на «Мултон Партнерс», начало выпускать аналог Coca-Cola — напиток «Добрый кола». Под другими брендами стали выпускаться в РФ и прочие газировки из его ассортимента. При этом оригинальная Сoca-Cola завозится в Россию из других стран и продается в местных магазинах.

В начале 2025-го Telegram-каналы сообщали о планах Coca-Cola вернуться в страну, но развития эта ситуация пока не получила. В прошлом месяце стало известно, что также на 10 лет был продлен срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России.