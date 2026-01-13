Реклама

Наука и техника
16:01, 13 января 2026Наука и техника

Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

Российские дроны вооружили кумулятивной миной ПТМ-К2Н с «Искрой»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские беспилотники вооружили новой противотранспортной кумулятивной миной ПТМ-К2Н, которая оптимизирована для дистанционного минирования при помощи дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Мина получила подпружиненные опоры, которые разворачиваются после сброса. Это позволяет установить изделие в вертикальное положение. Магнитометрический взрыватель типа «Искра» обеспечивает срабатывание при проезде цели над миной. Боевая часть типа ударное ядро обеспечивает пробитие более 80 миллиметров брони.

ПТМ-К2Н предназначена для поражения легкобронированной техники и автомобилей противника. Мину также можно установить вручную.

В сентябре стало известно, что в России начали массовый выпуск линейки штатных боеприпасов для тактических беспилотников. Универсальные боеприпасы можно использовать в качестве боевой части дронов-камикадзе и сбрасывать с разведывательных беспилотников.

