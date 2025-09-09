Наука и техника
11:30, 9 сентября 2025

В России начали выпускать штатные боеприпасы для БПЛА

«Известия»: В России начали выпускать линейку боеприпасов для тактических БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Российская промышленность начала массовый выпуск линейки штатных боеприпасов для тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Отечественные предприятия выпускают унифицированные осколочно-фугасные специальные боеприпасы и заводские кумулятивные боеприпасы для сброса. Универсальные изделия можно использовать в качестве боевой части FPV-дронов и сбрасывать с разведывательных квадрокоптеров.

Автор напомнил, что раньше бойцы сами изготавливали снаряды для сброса с дронов. Однако производство и эксплуатация кустарных изделий небезопасны. По словам военного эксперта Юрия Лямина, теперь бойцы будут тратить меньше времени на изготовление боевых частей.

«Появится и вариативность использования боевых частей в зависимости от задач. Теперь против легкой бронетехники можно будет применить кумулятивный боеприпас, а против пикапов или личного состава — осколочно-фугасные», — сказал он.

В июле в сети появился снимок, демонстрирующий адаптированный под сброс с дрона артиллерийский снаряд. Российские бойцы доработали боеприпас БК-13М калибра 122 миллиметра, который используют в самоходных установках «Гвоздика».

