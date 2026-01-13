Российский режиссер выступила против ранних браков

Ставшая бабушкой в 41 Гай-Германика заявила, что России не нужны ранние браки

Российский режиссер Валерия Гай-Германика высказалась на тему ранних браков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам 41-летней постановщицы культового сериала «Школа», молодые девушки вступают в брак от одиночества или чтобы убежать от чего-то.

«В России нужны не ранние браки, а поздние. Ранний брак у нас часто становится бегством от одиночества, бедности, давления семьи, общего чувства нестабильности», — сообщила Валерия.

Сама Гай-Германика в прошлом году стала бабушкой: ее 17-летняя дочь Октавия родила первого ребенка. Сама режиссер рассказывала, что девушка уже находится в официальном браке с отцом малыша.

