Сын британского миллионера Ричарда Скотта проиграл суд за миллионы его уборщице

Высокий суд Лондона в 2025 году постановил, что старинная ферма Moat Hall Farm в графстве Чешир и другие активы британца Ричарда Скотта на общую сумму 43 миллиона фунтов стерлингов (около 4,5 миллиарда рублей) перейдут его бывшей уборщице Дженнифер, которая стала женой Скотта и родила ему детей. При этом любимый сын предпринимателя остался практически ни с чем. Эксцентричный миллионер, который превратил уличные распродажи в доходный бизнес и стал отцом 19 раз, уже попадал в поле зрения прессы. Почему теперь бывшую горничную обвиняют в том, что она обманом подсунула ему завещание, — в материале «Ленты.ру».

Наследство миллионера не могли поделить почти семь лет

Ричарда Скотта не стало еще в 2018 году. На исходе жизни 81-летний бизнесмен тяжело болел и требовал постоянного ухода, который взяла на себя его последняя жена Дженнифер. До середины 1990-х она работала у него уборщицей, потом между ними вспыхнули чувства, и Дженнифер родила ему семерых детей. За два года до смерти Скотт переписал на нее ферму, которой его семья владела более 300 лет.

В начале 2025 года сын предпринимателя Адам Скотт в очередной раз подал в суд на 60-летнюю мачеху и потребовал вернуть фамильные владения. По его мнению, Дженнифер подсунула новое завещание его отцу, когда тот уже не мог отвечать за свои действия. Суд встал на сторону женщины.

Ричард Скотт страдал деменцией, однако власти пришли к выводу, что он отвечал за свои действия, когда подписывал новое завещание. Адам сетовал, что положил большую часть жизни на развитие бизнеса отца в ущерб личной жизни. Эти жалобы не произвели впечатления на суд

Все это время СМИ пытались раскопать побольше информации о Ричарде Скотте. Тот ухитрился на старости лет сколотить многомиллионное состояние и оказался на удивления ярким персонажем.

Дженнифер Скотт с сыном Гордоном Редгрейвом-Скоттом (слева) перед судебным заседанием Фото: Champion News Service / The Sun

Миллионер сумел превратить в успешный бизнес захудалую ферму

Скотт родился в 1937 году в семье, владевшей обширными фермерскими угодьями в Чешире. К 1958 году, когда он унаследовал от отца четверть земли, дела у остальных членов семьи шли так себе. Его родственники погрязли в долгах, поэтому со временем ему удалось выкупить доли и стать единоличным владельцем Moat Hall Farm.

Скотт попытался продолжить семейное дело, однако у него не лежала душа ни к сельскому хозяйству, ни к британским традициям, поэтому он решил пойти против течения. В его случае это выражалось в махинациях с имуществом.

Чтобы избежать налогов, миллионер пользовался серыми схемами: например, оформлял недвижимость на третьих лиц, а затем перепродавал ее или выдумывал несуществующих арендаторов. Это приносило плоды. К 1970-м годам Скотт умудрился выкупить две соседние фермы, увеличив активы семьи

Миллионер недолюбливал не только законы. Контрацепция ему тоже не нравилась, поэтому число его отпрысков росло на глазах. Джанет, его первая супруга, на которой он женился в 1960 году, рожала без перерыва. За пять лет брака в семье появилось четверо детей (Адам, судившийся по поводу наследства, был одним из них). Потом к ним прибавились еще одна дочь и сын.

При этом еще шестеро детей — три мальчика и три девочки — появились на свет в результате внебрачных романов миллионера. Из них он признал только одну дочь — Джули Энн Уокден, которая родилась в 1968-м. Она случайно узнала о своем родстве со Скоттом в 2008-м, после того как сделала ДНК-тест.

У Скотта были весьма странные отношения с детьми. Он не занимался их воспитанием и старался выставить за дверь, как только они достигали совершеннолетия. Впрочем, Адама, который появился на свет вторым, буйный фермер, похоже, действительно любил и привлек к семейному бизнесу. Правда, лишь после того, как порвал отношения с первым сыном — Ричардом Гарри.

Адам Скотт перед зданием суда, 2025 год Фото: Champion News Service / The Sun

В 1970-е годы у Скотта возникли серьезные проблемы с законом

Параллельно с производством армии наследников Скотт не забывал и о мошеннической деятельности. В 1974 году это привело к закономерному результату: им заинтересовались блюстители закона.

Властям удалось доказать, что Скотт поджег одну из своих ферм, чтобы получить солидную страховку. По признанию его адвоката, в тот момент предприниматель был на грани разорения. Перепродать подороже купленную за 45 тысяч фунтов ферму не удалось. Пришлось заплатить двум сообщникам по 500 фунтов, чтобы они сожгли его собственность. Страховые выплаты составили 60 тысяч фунтов.

Суд приговорил Скотта к пяти годам тюрьмы. Пока он был за решеткой, его жена погибла в автокатастрофе, возвращаясь домой после тюремного свидания. Выйдя на свободу, миллионер нисколько не изменился. Четверых детей он отдал в школу-интернат, а за Адамом и Сарой стала присматривать его мать

Больше в серьезные неприятности с законом британец не попадал. Он продолжал проворачивать свои сомнительные схемы и жил с новой избранницей — Валери Инглби. Детей у них не было. В 1993 году они разошлись, но, как ни странно, остались друзьями. В том же году Скотт дал в газету объявление о поисках уборщицы. На него откликнулась Дженнифер Редгрейв.

Ферма Ричарда Скотта Фото: Champion News Service / The Sun

Распродажи, которыми Скотт занялся в середине 1990-х, оказались выгоднее криминала

Дженнифер быстро стала новой любовницей одиозного землевладельца. Она родила ему семерых внебрачных детей и, судя по всему, подсказала новый способ обогащения. По крайней мере, сразу же после знакомства с будущей женой Скотт обратил внимание на увлечение многих британцев — распродажи из багажника (car boot sales).

Такие распродажи представляют собой что-то вроде спонтанной ярмарки, куда люди приезжают на машинах и продают ненужные им вещи. Считается, что такое времяпрепровождение британцы подсмотрели у канадцев в начале 1970-х. В отличие от блошиных рынков, торговлей там занимаются не профессиональные старьевщики, а обычные граждане, желающие избавиться от найденных на чердаках и в сараях старых садовых стульев, одежды и прочего барахла.

Для многих британцев распродажи из багажников превратились в подобие загородного клуба. Люди из разных графств собирались, чтобы пообщаться, выпить и просто хорошо провести время на какой-нибудь ферме

Такие мероприятия довольно быстро стали регламентировать. В частности, по закону один землевладелец имел право устроить на своей территории не более 14 распродаж из багажника. Но Ричард Скотт не был бы Ричардом Скоттом, если бы не нашел простой и действенный метод, позволяющий обойти правила.

Он стал проводить распродажи на своей фамильной ферме, а две соседние отдал в аренду бывшей возлюбленной Инглби и тогда еще любимому сыну Адаму. Хотя формально распродажами занимались они, большая часть дохода перечислялась Скотту. Совместными усилиями они устраивали не меньше 42 распродаж в год, то есть торговля шла практически без перерыва.

Тут уже власти ничего не могли поделать. Состояние Скотта стремительно росло, и он даже получил определенную известность. На его ферме снималось одно из популярных телешоу, посвященных распродажам, а его самого прозвали «королем распродаж».

Типичная распродажа из багажников в Великобритании Фото: Mark.murphy / Wikimedia Commons

Скотт обещал завещать состояние любимому сыну, но планы изменились

Долгое время Адам был главным помощником отца, а коллеги даже прозвали его «золотым мальчиком», намекая на огромное богатство, которое он когда-нибудь унаследует. Однако судьба распорядилась иначе. Вернее, не судьба, а Ричард Скотт, который всегда славился крутым нравом и бескомпромиссностью. Он твердо решил, что наследницей станет его уборщица, а не сын.

Когда в 2016-м Скотт решил наконец жениться на Дженнифер, Адам ворвался в ЗАГС и закатил скандал. Он утверждал, что отец давно не в себе, и требовал отменить брак. Нетрудно догадаться, что больше всего Адам переживал за многомиллионное состояние.

Специалисты, приглашенные для разрешения спора, пришли к выводу, что Скотт вполне может отвечать за свои действия, хотя и страдает дегенеративным заболеванием. Схватка была проиграна. Дженнифер стала мачехой Адама и главной претенденткой на наследство.

Когда в 2018 году Скотт умер, Дженнифер вступила в право собственности. Она получила знаменитую ферму, куда британцы привыкли приезжать на распродажи

В 2025-м Адам снова пошел в атаку. Впрочем, аргументы у него были слабые. Он утверждал, что отец обещал завещать ему ферму и все так же упирал на его тяжелую болезнь, якобы затуманившую разум.

Однако юристы Дженнифер убедительно доказали, что Скотт отказался от идеи завещать все любимому сыну под номером два еще в 2003 году. Кроме того, выяснилось, что Адам пытался упрятать отца в лечебницу еще в 2013-м, а в 2015-м заявил, что тот избивает Дженнифер и детей. К тому времени Скотт был уже в достаточно тяжелом состоянии и почти не мог говорить. В общем, «золотой мальчик» оказался верным последователем своего родителя и всеми правдами и неправдами пытался заполучить то, что считал своим.

В конце октября суд отклонил притязания Адама, а его мачеха осталась владелицей семейного бизнеса, в развитие которого, кстати, тоже вложила немало сил. Соберется ли сын «короля распродаж» обжаловать решение, пока неизвестно. Однако складывается впечатление, что буйный дух Ричарда Скотта продолжает витать над его семьей, сея хаос и раздоры.