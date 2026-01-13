Реклама

15:56, 13 января 2026

Собирающимся в Таиланд россиянам сделали важное предупреждение

Россиянам посоветовали оформлять расширенную страховку перед поездкой в Таиланд
Алина Черненко

Фото: Tawatchai07 / Freepik

Российским туристам, собирающимся в поездку в Таиланд, посоветовали оформлять расширенную медицинскую страховку. Важное предупреждение соотечественникам сделали в посольстве РФ в этой азиатской стране, оно опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

В посольстве уточнили, что покрытие такой страховки должно быть не менее 100 тысяч долларов (около 7,8 миллиона рублей). Наличие полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию и существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях, говорится в публикации.

В дипведомстве также настоятельно порекомендовали россиянам оформлять страховой полис на весь срок пребывания в королевстве, внимательно проверять покрытие активных видов отдыха и всегда иметь при себе контактные данные страховой компании.

Ранее стало известно, что российский турист впал в кому после ДТП в Таиланде и стал «заложником» больницы из-за долгов за лечение. Мужчина на мотоцикле врезался в автомобиль и был госпитализирован с множественными переломами.

