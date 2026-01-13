Реклама

16:32, 13 января 2026

Десяток СНТ оказались под угрозой изоляции из-за оползня

В Сочи на единственную дорогу для десяти СНТ может сойти оползень
Виктория Клабукова

Кадр: «Кубань 24»

В Сочи десять садовых товариществ (СНТ) может отрезать от мира из-за оползня. О страхах местных жителей говорится в репортаже телеканала «Кубань 24».

Оползень на улице Подгорной все быстрее приближается к проезжей части: склон уже начал разрушаться, а ограждение рухнуло на дорогу. В данный момент оползень уже достиг одного дачного участка — построенные собственником габионы не выдержали натиска горной породы. Хозяин участка, хоть и планирует восстановить подпорную стену, не сильно обнадеживает соседей. По его мнению, виновником схода оползня стал ручей, который годами стекал на территорию участка. Усугубляют ситуацию и ливни. Жители десятка соседних СНТ просят местные власти построить навесной пешеходный мост от улицы Подгорной к набережной на улице Конституции СССР.

Ранее оказался перекрыт въезд в поселок Денежниково Рязанской области. Путь автомобилистам преградило рухнувшее дерево.

