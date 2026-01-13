Рухнувшее дерево отрезало от мира российский поселок

В Рязанской области въезд в поселок оказался перекрыт из-за упавшего дерева

Поселок Денежниково Рязанской области оказался отрезан от мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Въезд в поселок перекрыло упавшим деревом. Рухнув на повороте в населенный пункт, массивный ствол полностью преградил путь автомобилистам. Сельчане обратились к администрации с просьбой принять меры и расчистить заблокированный участок дороги.

Ранее в ловушке оказалось село Тишково-Спасское в Подмосковье. Один въезд в населенный пункт заблокировал Росавтодор, сочтя состояние дороги аварийным. Второй же въезд в село преградил один из местных жителей, начав там строительство дома.

В августе из-за паводков на Сахалине затопило село Колхозное, оставив в изоляции больше 20 частных домов. Кроме того, потоками воды снесло автомобильный мост.

В мае в Дагестане дорожное сообщение для 53 сел оборвал горный обвал. Отрезаны от мира были более 14 тысяч человек.