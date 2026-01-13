Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 13 января 2026Экономика

Рухнувшее дерево отрезало от мира российский поселок

В Рязанской области въезд в поселок оказался перекрыт из-за упавшего дерева
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Рязань. Происшествия

Поселок Денежниково Рязанской области оказался отрезан от мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Въезд в поселок перекрыло упавшим деревом. Рухнув на повороте в населенный пункт, массивный ствол полностью преградил путь автомобилистам. Сельчане обратились к администрации с просьбой принять меры и расчистить заблокированный участок дороги.

Ранее в ловушке оказалось село Тишково-Спасское в Подмосковье. Один въезд в населенный пункт заблокировал Росавтодор, сочтя состояние дороги аварийным. Второй же въезд в село преградил один из местных жителей, начав там строительство дома.

В августе из-за паводков на Сахалине затопило село Колхозное, оставив в изоляции больше 20 частных домов. Кроме того, потоками воды снесло автомобильный мост.

В мае в Дагестане дорожное сообщение для 53 сел оборвал горный обвал. Отрезаны от мира были более 14 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Такси с наркотиками в Москве попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok