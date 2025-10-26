Экономика
16:50, 26 октября 2025Экономика

Подмосковное село заблокировали со всех сторон

Село Тишково-Спасское оказалось в ловушке из-за Росавтодора и строящегося дома
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители подмосковного села Тишково-Спасское оказались в ловушке. Оба въезда в поселение заблокированы, передает Telegram-канал Baza.

Как рассказали сельчане, один из въездов перекрыл Росавтодор — специалисты, оценив его состояние, сочли его опасным и аварийным. Второй въезд в Тишково-Спасское преградил один из местных жителей. Придорожный участок находится в личной собственности. Сначала он предложил односельчанам выкупить землю, оценив ее в 40 миллионов рублей. Встретив отказ, мужчина начал там строительство дома: залил участок бетоном и поставил посредине дороги забор, заградив проезд.

Оказавшись заблокированными с двух сторон, жители села составили жалобу и записали видеообращение к властям. Как сообщили позднее, 26 октября в селе открыли еще один заезд.

В мае горный обвал перекрыл дорожное сообщение для 53 сел в Дагестане. Обломки горной породы перекрыли трассу республиканского значения Гуниб — Цуриб, отрезанными от мира оказалось больше 14 тысяч человек.

В сентябре дорогу к дачному массиву Рябинино в Красноярском крае также размыло ливневыми водами. Из-за непогоды выехать не смогли также жители садовых товариществ «Листопад» и «Боровое».

