Средства ПВО отразили атаку БПЛА на юге России

Минобороны: Средства ПВО сбили 9 БПЛА на юге России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юге России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 13 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (четыре) сбили над акваторией Азовского моря. Также в Республике Крым и Ростовской области уничтожили три и два беспилотника соответственно.

Ранее, в период с 13:00 до 18:00, средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА. Отмечается, что 22 из них были уничтожены над Крымом, еще 6 — над акваторией Азовского моря.