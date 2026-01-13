Крым попал под массированный налет украинских беспилотников

Минобороны: Системы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ, из них 22 — над Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму больше двух десятков беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) с 13:00 до 18:00 сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что 22 из них было уничтожено над Крымом, еще шесть — над акваторией Азовского моря. Помимо того, беспилотники сбивали над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Брянской областями.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированная атака ВСУ на Крым доказывает террористический характер вылазок украинских беспилотников.