Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 13 января 2026Россия

Крым попал под массированный налет украинских беспилотников

Минобороны: Системы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ, из них 22 — над Крымом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму больше двух десятков беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) с 13:00 до 18:00 сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что 22 из них было уничтожено над Крымом, еще шесть — над акваторией Азовского моря. Помимо того, беспилотники сбивали над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Брянской областями.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что массированная атака ВСУ на Крым доказывает террористический характер вылазок украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    В Минэнерго Украины прорвало канализацию на фоне попытки назначить нового министра

    Каллас пожаловалась на ухудшение отношений европейцев и американцев

    Курсы доллара и евро выросли

    Раскрыты характеристики китайской «Арматы»

    Крым попал под массированный налет украинских беспилотников

    Россия стала главным поставщиком зерна в страну НАТО

    Главаря одной из самых жестоких банд Москвы связали с расправой в кафе «Райский уголок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok