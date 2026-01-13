Реклама

14:44, 13 января 2026

В России прокомментировали массированную атаку Украины на Крым

Сенатор Карасин: Атака на Крым — доказательство террористических вылазок ВСУ
Варвара Кошечкина
Фото: Stringer / Reuters

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым доказывает террористический характер вылазок украинских беспилотников, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это лишний раз доказывает абсолютно бессистемный, авантюристичный, террористический характер всех вот этих вылазок беспилотников с Украины. Потому что они уже бьют по регионам Российской Федерации, причем необязательно эти регионы находятся на Западе, это и в Центральной России. Крым тоже подвергается варварским налетам, причем по гражданским объектам», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, подобные действия ВСУ лишний раз подтверждают, что участники спецоперации добиваются восстановления здравого смысла, и не только на постсоветском пространстве, но прежде всего на территории всей Европы.

«Потому что логика применения силы безрассудная. Она ведет в никуда. Это должны понять и в европейских столицах — в Лондоне, Париже и Берлине, и прежде всего в Киеве. Пока Киев больших способностей и желания для этого не проявляет. Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Крым. По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над республикой 10 БПЛА. Все они были выпущены в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

