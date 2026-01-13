В России прокомментировали массированную атаку Украины на Крым

Сенатор Карасин: Атака на Крым — доказательство террористических вылазок ВСУ

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым доказывает террористический характер вылазок украинских беспилотников, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это лишний раз доказывает абсолютно бессистемный, авантюристичный, террористический характер всех вот этих вылазок беспилотников с Украины. Потому что они уже бьют по регионам Российской Федерации, причем необязательно эти регионы находятся на Западе, это и в Центральной России. Крым тоже подвергается варварским налетам, причем по гражданским объектам», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, подобные действия ВСУ лишний раз подтверждают, что участники спецоперации добиваются восстановления здравого смысла, и не только на постсоветском пространстве, но прежде всего на территории всей Европы.

«Потому что логика применения силы безрассудная. Она ведет в никуда. Это должны понять и в европейских столицах — в Лондоне, Париже и Берлине, и прежде всего в Киеве. Пока Киев больших способностей и желания для этого не проявляет. Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Крым. По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над республикой 10 БПЛА. Все они были выпущены в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.