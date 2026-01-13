Реклама

Украина совершила массированную атаку на Крым

Минобороны России: Средства ПВО перехватили и уничтожили 10 БПЛА над Крымом
Марк Леонов
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Крым. Это следует из сообщения Минобороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над республикой 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все они были выпущены в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Кроме того, по два БПЛА были сбиты над Волгоградской и Курской областями, еще один — над Азовским морем.

Раннее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о разрушениях после атаки ВСУ на Таганрог. Повреждения получили жилые дома, промышленный объект и коммуникации.

    Украина совершила массированную атаку на Крым

