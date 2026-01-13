Реклама

Россия
08:35, 13 января 2026Россия

Власти объявили о разрушениях после атаки ВСУ на крупный российский город

Губернатор Слюсарь: При атаке ВСУ на Таганрог повреждены дома и коммуникации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог повреждены жилые дома, промышленный объект и коммуникации. О разрушениях объявил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам представителя власти, повреждения в этом крупном городе также получили автомобили горожан.

«Предварительно, в результате атаки люди не пострадали», — объявил чиновник.

Об атаке на Таганрог стало известно утром 13 января. Также Минобороны сообщило, что за ночь система противовоздушной обороны сбила 11 украинских дронов.

