07:05, 13 января 2026Россия

Российский город подвергся воздушной атаке

Губернатор Слюсарь: Средства ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Губернатор призвал местных жителей соблюдать предельную осторожность и не выходить на улицу.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили почти 78 беспилотников по России. Атаке подверглись Орловская, Липецкая, Тульская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, а также Крым. Помимо этого, дроны противника были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

