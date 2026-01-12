Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:50, 12 января 2026Россия

ВСУ атаковали семь регионов России

Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 78 беспилотников ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три часа выпустили почти 80 беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 78 дронов самолетного типа над территорией страны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего беспилотников — 36 — было перехвачено над Крымом, 14 — над Орловской областью. Еще 8 дронов сбили над Липецкой областью, по 6 — над акваториями Азовского и Черного морей, 4 — над Тульской областью, 2 — над Брянской и по 1 — над Воронежской и Ростовской.

Ранее стало известно о взрывах над Анапой. По словам местных жителей, прозвучало 3-4 громких звука, а в небе были видны яркие вспышки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию

    Киев погрузят во тьму

    ВСУ атаковали семь регионов России

    США начали готовиться к нападению на Иран

    В России оценили возможный захват Гренландии США

    Зеленский одобрил похищение военных ВСУ

    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok