Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения ночного налета. Подробности ночной атаки раскрыло Министерство обороны России в Telegram.
Как сообщили в оборонном ведомстве, ВСУ пытались атаковать пять российских регионов — Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области, а также Крым.
Больше всего дронов — семь — было уничтожено в Ростовской области, во всех остальных перечисленных субъектах средства ПВО сбили по одному БПЛА.
Ранее стало известно о потерях в ВСУ из-за одного предмета — сине-желтого украинского флага.