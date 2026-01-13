Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 13 января 2026Россия

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

Система ПВО России сбила 11 БПЛА ВСУ во время отражения ночной атаки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отражения ночного налета. Подробности ночной атаки раскрыло Министерство обороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, ВСУ пытались атаковать пять российских регионов — Ростовскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области, а также Крым.

Больше всего дронов — семь — было уничтожено в Ростовской области, во всех остальных перечисленных субъектах средства ПВО сбили по одному БПЛА.

Ранее стало известно о потерях в ВСУ из-за одного предмета — сине-желтого украинского флага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Верховный суд поставил точку в делах осужденного на 20 лет экс-депутата Быкова

    Раскрыт отмененный смартфон Xiaomi

    Девушка попыталась приготовить ужин и оказалась в «низкобюджетном фильме об апокалипсисе»

    Казармы с операторами дронов ВСУ уничтожили в Сумской области

    Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

    Водитель автобуса в российском регионе выслушал приговор из-за резонансной аварии

    Стало известно о потерях в ВСУ из-за одного предмета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok