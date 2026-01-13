Реклама

США уличили в попытке скрыть свои намерения в Арктике

GT: США хотят скрыть намерения по экспансии в Арктике заявлениями об угрозе КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Соединенные Штаты Америки пытаются скрыть свои намерения совершить военную экспансию в Арктике заявлениями о китайской угрозе в регионе и оправдать таким образом притязания на Гренландию. Такое мнение выразили авторы китайской газеты Global Times (GT).

«Шумиха США по поводу так называемой китайской арктической угрозы, по сути, является попыткой запутать общественность и скрыть их собственную военную экспансию, одностороннее освоение ресурсов и стремление к гегемонии в Арктике», — говорится в материале.

Global Times указывает на отсутствие доказательств в поддержку версий о «китайском экономическом разграблении» или «военном присутствии». «Напротив, капитал, технологии, рынки, знания и опыт Китая в последние годы сыграли конструктивную роль в развитии Арктики», — отмечается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Гренландия не перейдет под контроль Вашингтона, там появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

