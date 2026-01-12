Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

CNN: Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп должен провести встречу с потенциальным главой Венесуэлы и лидером оппозиции Марией Кориной Мачадо в этот четверг. Предполагается, что встреча пройдет в Белом доме, сообщает телеканал CNN.

Примечательно, что Мачадо в 2025 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, которую стремился получить американский лидер. Политик уже намекала, что передаст свою награду Трампу. В ответ президент США говорил, что для него станет честью получить премию, однако Норвежский Нобелевский институт утверждал о невозможности ее передачи.

«Я не могу представить себе никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевской премии больше, чем я. И я не хочу хвастаться, но никто другой не разрешал войны», — указал Трамп.

Лидер США, отвечая на вопрос о том, заставит ли получение премии Мачадо пересмотреть точку зрения Трампа на роль оппозиционерки в Венесуэле, не дал прямого ответа. После проведения военной операции против Каракаса Трамп отметил, что ей будет трудно руководить республикой из-за отсутствия народной поддержки и уважения.

Ранее Мачадо поддержала удары по Венесуэле. Она подчеркивала, что поддерживает всю стратегию Трампа, которую он применяет в отношении Латинской Америки.