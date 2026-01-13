Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:17, 13 января 2026Культура

Сценаристов «Очень странных дел» уличили в обмане

Сценаристов «Очень странных дел» обвинили в использовании ChatGPT
Ольга Коровина

Фото: Daniel Boczarski / Getty Images

Сценаристов сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании ChatGPT для создания финала шоу. Об этом пишет Forbes.

После выхода документального фильма о создании заключительного сезона поклонники сериала выразили уверенность в том, что для написания сценария использовались нейросети. На одном из кадров виден экран ноутбука Дафферов с тремя открытыми вкладками ChatGPT.

До этого Мэтт Даффер признался, что съемки финального сезона стартовали, когда еще не был готов сценарий заключительного эпизода. «Было страшно, потому что мы хотели все сделать правильно. Это самый важный сценарий сезона», — пояснил автор.

Фанаты также обратили внимание на другие промахи создателей мистического триллера. Так, исполнители главных ролей правили сценарий прямо по ходу съемок, указывая авторам на сюжетные дыры, которые они допустили. В частности, актриса Майя Хоук объясняла режиссеру Шону Леви, что ее реплики нужно изменить, с чем тот соглашался.

Пятый сезон «Очень странных дел» вышел в конце 2025 года. Сценарист Мэтт Даффер утверждал, что финал культового шоу станет чрезвычайно запоминающимся и зрелищным. В то же время многие зрители назвали сезон сырым и разочаровывающим, сравнив его со спорной концовкой другого знакового сериала — «Игры престолов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok