Трамп купил Рубио туфли на вырост

Госсекретарь Марко Рубио носил обувь не по размеру после насмешек американского президента Дональда Трампа над ним и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает The Daily Beast.

«Вэнс на праздничной вечеринке в прошлом месяце рассказал, что Трамп прервал встречу, чтобы раскритиковать их "чертовы ботинки", а также пообещал купить каждому по четыре пары обуви и потребовал их размеры», — говорится в публикации.

Вэнс рассказал, что Трампу пришлось прервать «очень важную» встречу в Овальном кабинете, чтобы отчитать своих подчиненных за выбор обуви. Когда политики остались втроем, глава Белого дома достал каталог с обувью и уточнил у Рубио и Вэнса их размеры.

«По размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать», — сказал Трамп во время беседы с ними.

После этого Рубио заметили в блестящих кожаных туфлях, которые оказались ему не по размеру. На недавних фотографиях видно, что госсекретарю велика подаренная обувь.

Издание отмечает, что Трамп также называл Рубио и Вэнса «детьми», а во время своего интервью газете New York Times американский лидер «проявил отеческий тон по отношению к присутствующим помощникам и советникам».

