22:16, 12 января 2026

Трамп задумался об авиаударах по еще одной стране

Белый дом: Трамп допустил любое развитие событий по Ирану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допускает любые варианты действий Вашингтона в отношении Тегерана, сохраняя на рассмотрении все возможные сценарии развития событий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Выступая с речью, официальный представитель упомянула и авиаудары в контексте одного из возможных решений администрации США и военного руководства страны.

«Президент Трамп всегда очень умело сохраняет все варианты действий, и авиаудары являются одним из многих вариантов, которые рассматривает верховный главнокомандующий», — указала Левитт.

Впрочем, она подчеркнула, что дипломатические шаги продолжают быть для главы Соединенных Штатов «первым выбором».

Ранее в Белом доме заявили, что Иран в частном порядке подает США совсем другие сигналы, нежели публично. По ее словам, американский президент Дональд Трамп «не боится» применить силу против Тегерана, если посчитает атаку необходимой. Левитт отметила, что в Иране «знают это лучше всех остальных».

