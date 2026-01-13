Трампа призвали ликвидировать лидера одной страны

Сенатор Грэм посоветовал Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента страны Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Сенатор, комментируя вспыхнувшие в исламской республике протесты, назвал Хаменеи «ужасным человеком», которому «пора уйти». Он также похвалил Трампа за его поддержку иранского народа, отметив, что тому следует предпринять действия, которые воодушевят протестующих и напугают власти страны.

«На вашем месте, господин президент, я бы убил тех, кто убивает людей. Вы должны положить этому конец», — сказал Грэм.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп склоняется к одобрению ударов по Ирану, но может изменить свою позицию под влиянием ближайших советников.