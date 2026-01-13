Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 13 января 2026Мир

Трампа сравнили с Обамой и обозвали нецензурным словом

Малинен обозвал Трампа нецензурным словом, сравнив его с Обамой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обозвал президента США Дональда Трампа нецензурным словом, при этом сравнив его с экс-президентом Бараком Обамой. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Трудно быть ****** [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, не так ли, Трамп?» — написал он.

При этом Малинен призвал действующего американского лидера сосредоточиться на реальных шагах по достижению глобального мира, а не на получении символических наград, которые, как показал пример экс-президента Обамы, могут быть не подкреплены реальными политическими результатами.

Ранее Трамп заявил, что ему нужно вручить по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. «Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok