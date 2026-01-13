Трампа сравнили с Обамой и обозвали нецензурным словом

Малинен обозвал Трампа нецензурным словом, сравнив его с Обамой

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обозвал президента США Дональда Трампа нецензурным словом, при этом сравнив его с экс-президентом Бараком Обамой. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Трудно быть ****** [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, не так ли, Трамп?» — написал он.

При этом Малинен призвал действующего американского лидера сосредоточиться на реальных шагах по достижению глобального мира, а не на получении символических наград, которые, как показал пример экс-президента Обамы, могут быть не подкреплены реальными политическими результатами.

Ранее Трамп заявил, что ему нужно вручить по Нобелевской премии мира за каждый остановленный им конфликт. «Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал он.