Украина осталась без министров энергетики и обороны

Железняк: Рада отложила голосования по назначению министров обороны и энергетики

Верховная Рада Украины не смогла назначить министров энергетики и обороны и отложила голосование. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с сегодняшнего заседания Рады были сняты все кадровые вопросы. Их снова поднимут завтра, 14 января.

«Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и министра обороны во время полномасштабной войны. П — планирование», — написал парламентарий.

Ранее Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Его кандидатуру поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.