Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 13 января 2026Мир

В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Найтон: Войска Британии не отправят на Украину без уверенности в их безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон назвал условие отправки войск на территорию Украины после окончания боевых действий в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает Sky News.

Он заявил, что британские войска не будут развернуты на Украине после заключения мирного соглашения, если не будет уверенности в их безопасности.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника» — по пути в Киев он находился неподалеку от места удара этой ракетой. Как говорится в материале The Sun, он «чуть не попал в беду» под Львовом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Панда Катюша из Московского зоопарка показала мастер-класс по радости от снега

    Названа реальная опасность ИИ

    Россиянам рассказали о спаде спроса на популярный алкогольный напиток

    На Украине рассказали о российской «Герани» с «Вербой»

    В НАТО спрогнозировали последствия нападения США на Гренландию

    На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали всего 18 билетов

    Тигр растерзал школьницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok