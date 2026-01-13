Евродепутат Мариани: Идея о создании 100-тысячной армии ЕС безумна

Предложение еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о создании единой европейской армии в 100 тысяч человек является безумием. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«100 тысяч солдат для европейской армии — это новое безумие Брюсселя. Оборона — это национальная компетенция! Очевидно, они готовы на все, чтобы втянуть нас в войну, которая не является нашей», — высказался он.

Депутат подчеркнул, что подобные предложения касаются всех стран Европейского союза (ЕС) и не могут входить в компетенцию «Кубилюса из Литвы».

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.