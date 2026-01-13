В Европарламенте предложили надавить на Трампа из-за Гренландии

Депутат ЕП Айе предложила использовать госдолг США для давления на Трампа

Депутат Европейского парламента (ЕП) и лидер фракции «Обновление Европы» Валери Айе предложила использовать госдолг США для давления на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Гренландии. Об этом она заявила в интервью, фрагмент из которого опубликован на ее странице в социальной сети X.

«У нас есть рычаги воздействия на американский госдолг. Европейский союз владеет активами на сумму 1500 миллиардов долларов», — сказала она.

Айе отметила, что давление через госдолг является «эффективным оружием», которое Европе, возможно, придется использовать.

По мнению евродепутата, Евросоюз также может попытаться надавить на американскую администрацию путем лишения доступа к своему рынку с 450 миллионами потребителей.

Кроме того, Айе сделала акцент на последствиях возможного захвата Гренландии для НАТО. По ее словам, США стоит обратить внимание на заявления о том, что такое развитие событий может привести к разрушению альянса.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО писало, что альянс прекратит свое существование в случае нападения США на Гренландию, поскольку это противоречит ключевым договорам.