Россия
13:49, 13 января 2026Россия

В Госдуме дали оценку удару «Орешником» по Украине

Гурулев: Раз Генштаб посчитал «Орешник» нужным для удара, значит, цель важная
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев дал оценку удару «Орешником» по западу Украины в ночь на 9 января, назвав пораженный военный аэродром достойной целью. Его цитирует «Царьград».

Гурулев отметил, что, раз Генштаб посчитал «Орешник» необходимым для этого удара, «значит, они провели точные расчеты числа пораженных целей, количества боеприпасов, необходимых для поражения этой цели».

Главным итогом удара он назвал повреждение взлетно-посадочной полосы около Львовского авиазавода, без которой невозможно ни посадить самолет, ни взлететь. Второй итог — уничтожение боеприпасов и летательных аппаратов.

«Разведка пройдет и будет оценка этого удара. И будет понятно, где, чего, сколько и как уничтожено. Но если туда пошли "Орешником", значит, цель особо важная», — подытожил генерал.

Накануне Минобороны России заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. В ведомстве сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

По данным министерства, на этом заводе собирали беспилотные летательные аппараты, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

