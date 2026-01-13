Реклама

В Киеве прогремели взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
Марина Совина
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В какой именно части столицы произошли взрывы, он не уточнил. Клико также предупредил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО), призвав горожан находиться в укрытиях.

По данным Telegram-канала «Insider.ua», после взрывов в Киеве начались проблемы со светом. В городе фиксируются скачки напряжения.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Киеве. Он произошел на рынке на площади Шевченко. Причина не уточнялась.

