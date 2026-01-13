Реклама

В МИД России прокомментировали действия ВСУ против российских журналистов

Захарова: Украина не уйдет от ответственности за преступления против журналистов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не уйдет от ответственности за преступления против российских журналистов и военных корреспондентов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Десятки журналистов и военкоров заплатили самую высокую цену за свои убеждения, трагически пав жертвой целенаправленных атак неонацистов ВСУ на передовой», — заявила она.

Дипломат также отметила роль российских журналистов в информационных противостояниях России и Запада. По ее словам, корреспонденты российских СМИ вынуждены противостоять давлению со стороны руководства западных стран, в которых они выполняют свой профессиональный долг.

Ранее Захарова объяснила подход МИД России к борьбе с дезинформацией. Она отметила, что Россия борется с фейками по всем направлениям.

