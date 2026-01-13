В новокузнецком роддоме отказались изолировать от новорожденных пациентку с коронавирусом

В роддоме Новокузнецка отказались изолировать от детей пациентку с коронавирусом

В ГКБ №1 в Новокузнецке два года назад в одной из палат с младенцами лежала пациентка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на лежавшую там местную жительницу Анну.

По ее словам, в послеродовом отделении персонал не соблюдал никакие санитарные нормы. Анна рассказала, что из медики отказывались забирать из палаты молодую роженицу, у которой выявили ковид.

В связи с этим, считает пациентка, в отделении могла распространиться инфекция. Женщина также отметила, что ей тогда следовало написать об этом жалобу.

О массовых смертях младенцев в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. По предварительным данным, причиной произошедшего назвали острую респираторную инфекцию. Затем Минздрав Кемеровской области сообщил об обнаружении у детей тяжелой внутриутробной инфекции. На данный момент роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала.