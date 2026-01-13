В Раде раскрыли подробности ракетного удара по ТЭЦ в Киеве

Депутат Верховной Рады Украины Кучеренко: По ТЭЦ-5 Киева ударили пять ракет

В Киеве ТЭЦ-5 получила серьезные повреждения в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«В ТЭЦ-5 Киева прилетело пять ракет. Там такие повреждения, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя», — передает издание слова парламентария.

9 января украинская столица оказалась под ударом. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. Поражены были в том числе ключевые энергетические объекты города — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Состояние энергообъектов после атаки спустя несколько дней комментировал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. Он сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 за это время не удалось восстановить.