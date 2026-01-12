Стало известно о состоянии подбитых ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на Украине

Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк сообщил, что поврежденные в результате прилетов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не удалось восстановить. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев 24».

Нагорняк отметил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить две крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве. По его словам, защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на ТЭС или ГЭС, или на подстанции «Укрэнерго». Однако саму ТЭС оборонить невозможно.

В Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Украине, в том числе атаковали ТЭЦ-6 в Киеве.