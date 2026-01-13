В России назвали обязательное условие для возобновления переговоров с Украиной

Депутат Журова: Без мирного документа Украины нет смысла начинать переговоры

Россия ждет от Украины и США подготовленного документа по урегулированию конфликта, чтобы начинать новый раунд переговоров с украинской стороной, считает член комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением парламентарий поделилась с «Лентой.ру».

«Мы ждем этого документа, чтобы хотя бы понимать, на что мы должны реагировать.(…) Сейчас вопрос для нас — увидеть его, а потом уже понимать по срокам. Потому что если мы увидим неприемлемые для себя пункты и условия, то, значит, дальше будет опять процесс дипломатических консультаций и переговоров», — сказала Журова.

Она призвала оценивать действия украинской стороны, а не слова, из-за этого на данном этапе сложно говорить о сроках следующего раунда переговоров с Украиной.

12 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская сторона сформулировала свое видение на базовый документ об урегулировании конфликта, который обсуждается между США и Россией. Он отметил, что на протяжении последних месяцев их дипломатические усилия вместе с Вашингтоном были очень активные. «Остается без ответа главный вопрос, и это вопрос о России, о том, на что там готовы», — добавил Зеленский.

Зеленский заявил и о почти готовых к подписанию документах по Украине после встречи с американской делегацией. Как рассказал он, сейчас Киев договаривается о встрече с представителями Дональда Трампа о графиках предстоящих консультаций. О каких именно документах идет речь, Зеленский не уточнил.