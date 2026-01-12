Реклама

Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

Зеленский рассказал о готовящихся документах по Украине после встречи с США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с американской делегацией есть ряд документов, которые «во многом готовы к подписанию». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, в этом направлении ежедневно ведется работа, сейчас Киев договаривается о встрече с представителями американского лидера Дональда Трампа и о графиках предстоящих консультаций.

«Сейчас нужно, чтобы чиновники оперативно проанализировали каждый из документов экономических соглашений, чтобы все интересы Украины были учтены полностью», — добавил украинский глава.

Как добавил он, сейчас ведется работа по созданию «действенных механизмов финансирования восстановления, справедливых для Украины». В очередной раз он поблагодарил тех, кто оказывает Киеву поддержку.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул России требования по окончанию конфликта. В своем обращении он также призвал оказать давление на Москву.

