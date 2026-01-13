В России запретят автосписание денег на сайтах

Депутат Немкин: С 1 марта онлайн-сервисам в России запретят навязывать подписки

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать запрет для онлайн-сервисов, который заключается в невозможности списывания денег клиентов в автоматическом режиме без явного согласия пользователя. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, такая модель сегодня используется везде — от стримингов и приложений до онлайн-курсов и маркетплейсов. Вместе с очевидными удобствами она принесла и много проблем из-за несанкционированных списаний, подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что новый закон запретит компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета, если у них не будет согласия пользователя.

«Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе. <...> Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищенным», — высказался Немкин.

Закон поможет исключить ситуации, когда списание денег продолжаются «по инерции», то есть после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты.

Летом 2025 года сообщалось, что Кабмин одобрил поправки о запрете автоматических списаний на онлайн-платформах. Доработки коснулись закона «О защите прав потребителей». Сервисы будут обязаны разъяснить способы отказа от подписки еще до заключения договора с пользователем.