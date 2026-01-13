В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

В Рязани задержан экс-участник «Слоновской» ОПГ, организовавший дома наркопритон

В Рязани задержан бывший участник «Слоновской» ОПГ, организовавший у себя дома наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейские накрыли наркопритон на улице Великанова. Он был обнаружен в доме 54-летнего местного жителя, который оказался активным членом одной из самых известных группировок страны — «Слоновской» ОПГ. Фигурант нигде не работал, а организовал у себя наркогостиницу. Его задержали вместе с тремя постояльцами заведения.

