Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:58, 13 января 2026Силовые структуры

В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

В Рязани задержан экс-участник «Слоновской» ОПГ, организовавший дома наркопритон
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Рязанская полиция»

В Рязани задержан бывший участник «Слоновской» ОПГ, организовавший у себя дома наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейские накрыли наркопритон на улице Великанова. Он был обнаружен в доме 54-летнего местного жителя, который оказался активным членом одной из самых известных группировок страны — «Слоновской» ОПГ. Фигурант нигде не работал, а организовал у себя наркогостиницу. Его задержали вместе с тремя постояльцами заведения.

Ранее сообщалось, что жители многоэтажного дома на улице Каспийской на юге Москвы пожаловались на соседа, который устроил наркопритон в своей квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok