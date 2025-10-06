Москвичи пожаловались на устроившего в квартире наркопритон соседа

Жители дома в Москве пожаловались на соседа, устроившего наркопритон в квартире

Жители многоэтажного дома на улице Каспийской на юге Москвы пожаловались на соседа, который устроил наркопритон в своей квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Горожане поделились, что начали борьбу с соседом и его гостями с начала апреля 2025 года.

Москвичи отметили, что неадекватных граждан они встречают в холле, лифте и у подъезда дома. Жильцы вызывают полицию, хозяина квартиры весной арестовывали на 10 суток, но ситуацию это не изменило.

Жители столицы писали обращения в полицию, прокуратуру и администрацию с просьбой обратить внимание на опасную ситуацию в их доме, выяснили в «Осторожно, Москва».

До этого стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего жителя Москвы, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.