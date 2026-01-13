ЦРУ засекретило информацию о вторгшемся в Солнечную систему «инопланетном корабле»

Документы о межзвездном объекте 3I/ATLAS засекретили в США

ЦРУ засекретило существование документов о межзвездном объекте 3I/ATLAS. Об этом рассказал гарвардский астрофизик Ави Леб в своем блоге на платформе Medium.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и 19 декабря прошел на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считает его межзвездной кометой. Ави Леб не исключает, что объект имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль. По его мнению, он направляется к Юпитеру.

Существование секретных документов о 3I/ATLAS выявил активист Джон Гринвальд-младший, который занимается публикацией информации, собранной американскими государственными агентствами. Он обратился в ЦРУ с требованием раскрыть сведения о межзвездном объекте на основании американского Закона о свободе информации и получил официальный ответ.

Представитель спецслужбы уведомил Гринвальда-младшего, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть существование документов, связанных с 3I/ATLAS. В письме объясняется, что сам факт их существования представляет собой секретную информацию, которая не подлежит раскрытию.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.