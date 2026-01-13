Реклама

Власти Гренландии высказались о желании присоединяться к США

Премьер Гренландии Нильсен заявил о нежелании присоединяться к США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto via Getty Images

Гренландия не желает присоединяться к США и намерена остаться частью Дании. С таким заявлением выступил премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен, передает ТАСС

«Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию. (...) Главное — мы не продаемся. Гренландию нельзя купить», — высказался политик.

Нильсен в ходе пресс-конференции в Копенгагене заявил о желании населения автономии выбрать Данию, Европейский союз и НАТО. Премьер острова добавил, что европейские политики должны объединиться и избежать внутреннего раскола. Он также заявил о желании сотрудничества и намерении остаться частью западного альянса.

Ранее датские военнослужащие придумали ответ на стремление президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию. Военные предложили переброску войск из Балтики.

